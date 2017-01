Rudersberg BMW übersehen: 30.000 Euro Schaden Andrea Wuestholz, 27.01.2017 09:24 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Rudersberg.

Ein Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro ist bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag (26.1.) bei Rudersberg entstanden. Ein 21-Jähriger war mit seinem VW-Bus von einem Wanderparkplatz zwischen Rudersberg und dem Dmitrov-Kreisverkehr in die Landesstraße eingebogen. Er übersah laut Polizeik einen BMW, dessen 36 Jahre alter Fahrer in Richtung Rudersberg unterwegs war. Die beiden Autos stießen zusammen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Beteiligten blieben unverletzt.

