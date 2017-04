Rudersberg Auseinandersetzung in Sportsbar

Rudersberg.

Gegen 3.30 Uhr kam es in der Nacht auf Samstag in einer Sportsbar am Rudersberger Marktplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach ersten Informationen soll ein Mann auf mehrere Menschen losgegangen sein und sie verletzt haben. Die Personen haben Schnittverletzungen. Ob diese von einem Messer oder Scherben stammen ist derzeit noch nicht geklärt.