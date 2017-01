Rudersberg.

Die Interkommunale Ausbildungsmesse des Wirtschaftsforums Welzheimer Wald Wieslauftal feierte am Samstag in der Gemeindehalle Rudersberg ihr 10. Mal. qualifizierte Fachkräfte auszubilden ist und bleibt ein zentrales Anliegen aller Betriebe. Die Ausbildungsmesse bietet insbesondere für Ausbildungsplatzsuchende, deren Eltern und Lehrern eine Plattform mit ausbildenden Unternehmen und Betrieben in Kontakt zu treten. Klicken Sie sich durch unsere Galerie.