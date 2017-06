Rudersberg-Schlechtbach.

Ein Mann ist am Sonntagnachmittag nach einem Unfall mit einer Art Balkenmäher mit einem Rettungshubschrauber schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, war der Mann offenbar als Zuschauer beim Mofacross in Schlechtbach gewesen. Auf dem Rückweg schlug der Lenker der einachsigen landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine aus und traf ihn am Bauch. Wie schwer seine Verletzungen sind, konnte die Polizei am Sonntagabend noch nicht sagen.

Weshalb der Mann den Balkenmäher dabei hatte, war laut Polizeiangaben zunächst unklar. Balkenmäher sind Rasenmäher, die anstelle eines Henkels zwei Griffe haben, ähnlich wie eine Schubkarre - allerdings können sie deutlich größer sein. An manche dieser Gefährte lassen sich Anhänger montieren.