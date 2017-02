Rudersberg-Zumhof.

Am Donnerstagmorgen gegen 9.45 Uhr zog sich eine 40-Jährige bei einem Reitunfall schwere Verletzungen zu. Die Frau stürzte in einer Reithalle von ihrem Pferd, als dieses scheute. Anschließend kam das Pferd ins Straucheln und stürzte auf die am Boden liegende Frau.