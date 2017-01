Rundschlag Bruno friert

Für mein fröhliches „Gut schipp!“ erntete ich undeutliches Gebrummel, das durch den dicken Schal über dem Gesicht noch unverständlicher wurde. Bruno war unleidlich. Bruno fror. Bruno ist kein Wintermensch.

„Klimawandel! Schön wär’s!“, lederte Bruno los, nachdem er sich den Wollschal ein paar Zentimeter heruntergezogen und den Mund zur Hälfte frei hatte.

„Ist doch bloß Winter!“, versuchte ich, Bruno milder zu stimmen.

„Wenn ich das schon höre!“, bellte Bruno: „Bloß Winter!“ Ich ahnte, dass er sich in Rage reden wollte. Er lehnte sich an seine Schneeschippe und zählte sämtliche Nachteile dieser Jahreszeit auf. „Der Gipfel der Unverfrorenheit“ sei aber, dass mittlerweile die Straßencafés das ganze Jahr über öffneten. Er habe seinen Augen nicht getraut, dass bei Minus fünf Grad und Schneetreiben die Leute unter den Markisen gehockt seien, dem Klimawandel mit den Pilzen einheizten und dampfende Latte Macchiato süffelten. „Fehlt bloß noch, dass sie die Freibäder öffnen für Eisschwimmer!“

„Wenn du sonst keine Probleme hast“, leitete ich einen Themenwechsel ein.

„Oh doch! Und was für welche!“, nahm Bruno den Ball scheinbar auf. Auf den Tod nicht ausstehen könne er die Berichte über den Winter. „Ob im Fernsehen, Radio oder bei euch Schreiberlingen“, schert Bruno die Medien gern über einen Kamm. „Ihr tut immer so, als ob Winter etwas Besonderes ist.“

Dabei sei es doch seit Jahr und Tag der gleiche Mist. Erst das Geheule, dass weiße Weihnachten ausfielen. „Als ob es die jemals gegeben hat!“ Dann das Gejammer, dass es mit Pistenspaß in den Weihnachtsferien wieder Essig sei. Und schließlich die Klagelieder, wenn der Winter da ist. Völlig überraschend natürlich. „Sofort heißt’s dann: Schneechaos!“, wies er mit der Schippe auf den noch mit Schnee bedeckten Gehsteig: „Das ist kein Chaos. Nur lästig!“, sagte Bruno und setzte zum Schippen an. Das Geräusch geht durch Mark und Bein, wenn Blech mit voller Gewalt auf Asphalt trifft.

„Du hast ja so recht!“, pflichtete ich Bruno bei. „Jeden Morgen um halb sieben in der Früh geht’s los, dieses ohrenbetäubende Gescharre.“ Kaum habe einer in der Nachbarschaft mit der Schipperei angefangen und die Nachbarn geweckt, beginne das Wettrennen, wer als Nächster zur Schaufel greift.

„Wenn du sonst keine Probleme hast!“, meinte nun Bruno seinerseits und schaute auf seine imaginäre Uhr am wattierten Handgelenk. Es war nach neun und Brunos Gehsteig der einzige in der Straße, der halbwegs geräumt war. Mit dem Schippen sei es wie in der Bibel, sagte Bruno und schaute in den sich lichtenden Himmel: „Die Letzten werden die Ersten sein!“ Wenn er mit dem ersten Schippgang beginne, müssten die Nachbarn bereits zum zweien Mal ausrücken. Und fast flüsternd gestand mir Bruno, dass diese Kehrwochen-Scharmützel mit der Nachbarschaft das Einzige seien, was ihm am Winter gefalle. „Und Glühwein!“, sagte Bruno. Ein Leuchten ging über sein gerötetes Gesicht und er lud mich zu einem Winter-Frühschoppen am Kamin ein.