Rundschlag Der Feuer-Hund Donald Trump

„Mit ihrer dominanten und egoistischen Art, können sie ihre Mitmenschen manchmal vor den Kopf stoßen. Beruflich fühlen sie sich meist am wohlsten in den oberen Managementetagen“, heißt es auf de.astrologyk.com über Feuer-Hunde.

Nicht zuletzt schreibt Nietzsche in seinem „Also sprach Zarathustra“:

„Was es mit dem Feuerhund auf sich hat, weiß ich nun; und insgleichen mit all den Auswurf- und Umsturz-Teufeln, vor denen sich nicht nur alte Weibchen fürchten.“ (. . .) „Höchstens für den Bauchredner der Erde halt’ ich dich: Freiheit, brüllt ihr Alle am liebsten: aber ich verlernte den Glauben an große Ereignisse, sobald viel Gebrüll und Rauch um sie herum ist.“ (. . .) „Und gesteh es nur! Wenig war immer nur geschehn, wenn dein Lärm und Rauch sich verzog.“ (. . .) „Als dies der Feuerhund vernahm, hielt er’s nicht mehr aus, mir zuzuhören. Beschämt zog er seinen Schwanz ein, sagte auf eine kleinlaute Weise Wau! Wau! und kroch hinab in seine Höhle.“ (Zitiert nach Projekt Gutenberg – DE)