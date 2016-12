Rundschlag Die neuen Könige der Lüfte

Das Versandhaus Amazon hat Neues zum Fest zu vermelden. Amazon handelt in erster Linie mit Dingen, aber auch mit Daten. Und weiß damit viel über uns. Über das Bestellverhalten. Der Online-Handelsriese guckt durch ein Himmelsloch auf jeden Gabentisch.

Der Mensch bestellt Bücher, die dann unter dem Weihnachtsbaum landen. Immer mehr aber liegen dort auch Drohnen, die dann flugs ihren Weg nach oben machen. In Österreich ist es schon so weit. Die fernsteuerbaren Fluggeräte liegen auf Platz 2 der Amazon-Hitliste.

So sieht also die Stille Nacht aus. Der Bub reißt die Packung seines Zimmer-Helis auf, drückt die Batterien ins Fach und schon umkreist er mit seinem surrenden Ding den Weihnachtsengel an der Spitze des Baums. Dem schwant, dass er bald einen Schutzengel braucht.

Mutter bekommt auch eine Drohne. Sie findet ja niemand mehr, der im Haushalt hilft. Schon fürs Decken des Festtisches muss sie bitten und betteln. Sie bekommt jetzt einen Crashkurs: Drohnenlenken am Joystick. Die Platzteller kommen jetzt über die Luft an ihren Platz. Dabei hat sie sich ja eigentlich einen Roboter gewünscht. Mehr ein bodengängiges Gerät. Jetzt ist’s halt ein Helferlein der Lüfte.

Vater wird dieses Mal nicht total bedröhnt enden am Heiligen Abend. Dank der Drohne. Seine Gedanken schweben schon beim ersten Kampfdrohen-Einsatz. Nachbars Katze gehört verfolgt, wo immer sie auch steht und liegt und dabei was liegen lässt. Eine Infrarotkamera hatte er im Garten schon installiert. Jetzt geht es an die effektive Abwehr.

Tja, da droht uns was mit den Drohnen. Diesen neuen Königen der Lüfte.