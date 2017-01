Rundschlag Feinstaub-Alarm: Was hilft?

Die Autohersteller sagen, man soll ihnen vertrauen und abwarten. Mit Euro 6 werde alles gut. In dieses Bild passt aber gar nicht die neuste Meldung des deutsch-amerikanischen Automobil-Instituts ICCT, das maßgeblich den Betrug von VW mit aufdeckte. Die neueste Nachricht der ICCT-Umwelttechniker muss alle aufschrecken: Selbst in der modernsten Schadstoffklasse, Euro 6, blasen viele Diesel-Pkw mehr giftige Stickoxide aus dem Auspuff als neue Lkw oder Busse. Wie die Umweltwissenschaftler jetzt am Freitag berichteten, ergaben Daten des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) sowie aus Finnland im Schnitt für Euro-6-Personenwagen mit Dieselmotor im realen Straßenbetrieb einen NOx-Ausstoß von 500 Milligramm pro gefahrenem Kilometer. Bei Nutzfahrzeugen waren es im Schnitt nur 210 Milligramm je Kilometer. Wenn man dann noch das unterschiedliche Gewicht vergleicht, dann pestet der Lkw bis zu zehnmal weniger Stickoxide als der Diesel-Pkw. Die Haupterklärung: Lkw müssen Abgastests unter Realbedingungen erbringen, Pkw nicht. Das ist der Dauerskandal im Skandal. Im Vergleich ist zum Beispiel ein Mercedes Actros, 420 PS, 28 Tonnen Gewicht, angeführt gegen einen Mercedes Van 250, eine S-Klasse mit Euro 6 oder eine C-Klasse. Demnach ist also Daimler in der Lage, halbwegs saubere Lkw herzustellen, nicht aber Diesel-Autos. Oder der politische Druck dazu ist viel zu gering.

Was also hilft?

Nach Stuttgart und durch Stuttgart strömen die Pendler. Der Arbeitsplatz will erreicht werden, aber die Arbeitgeber beteiligen sich nicht an den Kosten. Der Verkehrswissenschaftler Heiner Monheim verweist auf Frankreich oder auf Wien. In Frankreich zahlt jede Firma mit mehr als neun Mitarbeitern eine Nahverkehrsabgabe. In Wien ist es die Dienstgeberabgabe. Damit ließe sich S-Bahn und Stadtbahn kräftig ausbauen, die Tarife senken. In Wien kostet eine Jahreskarte 365 Euro, bei uns ist es ein Vielfaches. Der Autofahrer in Autobauerland Japan wurde längst schon zum Sonntagsfahrer erzogen. In den Metropolen kostet dort laut Monheim ein Parkplatz bis zu 80 000 Euro. Wenn der Japaner dort einen Wagen hat, dann steht der im Vorort in einer Garage.

Fürwahr, sagt der gewiss radikale Professor Monheim: „Der Autoverkehr braucht Grenzen. Darüber darf man hierzulande aber nicht öffentlich reden.“

Vieles kommt leider viel zu spät. Stuttgart hat nach dem Krieg eine weit verheerendere Zerstörung erlebt als durch die Bombenangriffe der Alliierten. Es war die Zerstörung, die mit dem Versuch kam, eine Stadt autogerecht zu machen.

Der erste Feinstaubalarm 2017 dauert voraussichtlich vom 09.01. bis zum 12.01.2017