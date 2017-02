Rundschlag Goethe, Faust und so Zeugs

Donald Trump mit Goethes Faust zu kommen, ist so unpassend, wie wenn McDonald’s seinen Gästen vorm Herunterschlingen eines Hamburger- Royal-TS-Menüs ein „Amuse gueule“ auf Meißner Porzellan kredenzen würde. Als der Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe seine Tragödie schrieb, mag er an vieles gedacht haben, vermutlich aber nicht an einen durchgeknallten US-Präsidenten im 21. Jahrhundert. Und doch hat Goethe seinem Mephistopheles in der Studierzimmer-Szene ein prophetisches Zitat in den Mund gelegt, das auf Trump (hoffentlich) zutreffen mag: „Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft.“

Dieser Präsident verhält sich wie ein Elefant im sprichwörtlichen Porzellanladen und trumpelt nieder, was die Altvorderen auf Regalen und Podesten so hübsch drapiert haben: „Das Berühren der Figüren ...“ Doch seit Trump scheppern die Gewissheiten zu Boden, in der besten aller kapitalistischen Welten zu leben und dass alles gut und genauso richtig ist. Wir blicken auf Scherben: Globalisierung und Freihandel. Nato und Europäische Union. Euro und offene Grenzen ...

Das Raffinierte an Populisten wie Trump ist ja, dass sie ihre schmutzigen Finger durchaus in die richtigen Löcher stecken – dann aber mit ihren dreckigen Fingern in die falsche Richtung deuten und Sündenböcke aus dem Nichts hervorzaubern. Trump prangerte den Absturz der amerikanischen Mittelschicht an. Schuld an sinkenden Löhnen, dem Verfall der öffentlichen Infrastruktur und dem schleichenden Ende des amerikanischen Traums sind jedoch weder die ausgebeuteten mexikanischen Arbeiter noch die handelswütigen Chinesen und exportsüchtigen Deutschen, sondern Seinesgleichen: die amerikanische Oberschicht. Sie hat ihren obszönen Reichtum auf Kosten der Mehrheit des Volkes zusammengerafft und die Ungleichheit verschärft. Bill und Hillary Clinton standen für diese Politik und wurden abgestraft.

Vergeblich hat der Rundschlag im „Faust“ geblättert und das Zitat gesucht, dass die dümmsten aller Kälber ihre Metzger selber wählen. Wir stießen aber immer wieder nur auf des Pudels Kern. Und der ist, dass Trump sofort ankündigte, die Steuern für Reiche nochmals zu senken. So als hätte er doch seinen Faust gelesen und sähe sich als eine Wiedergeburt Mephistos:

„Den Teufel spürt das Völkchen nie,

und wenn er sie beim Kragen hätte.“