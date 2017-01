Rundschlag Hab Gnade, liebes Jahr 2017

Denn jetzt auch noch auf Brian May (Gitarrist von Queen), Olivia Jones (Travestiekünstler Oliver Knöbel) oder Elisabeth II. zu verzichten ... darauf konnten wir echt verzichten. Also hab bitte Gnade mit uns, 2017, und vor allem mit den Leuten, denen wir mehrheitlich noch nie begegnet sind, die uns und unsere Befindlichkeiten aber oftmals besser zu kennen scheinen als die Menschen, mit denen wir es tagtäglich zu tun haben. Lass uns unsere Bettys, unsere Willies, unsere Keiths, unsere Chucks und all die anderen, die uns durch so manche triste Zeit geleiten und die Flamme, die in uns allen brennt, vor den Sturmböen zu schützen, die von West, von Ost, von überall her wehen.

2017, du süßer Schimmer der Hoffnung, du Funke am pechschwarzen Horizont! Seit Wochen, seit Monaten sehnen wir uns nach dir. Wir lechzten nach der Neujahrsnacht, von der wir uns so viel versprachen – Umbruch, Neuanfang, Reinkarnation. Tu uns einen Gefallen und nimm dir kein Beispiel an deinem Bruder. Hab Gnade mit uns, 2017! Zeig uns, dass kosmische Balance nicht nur Wunschdenken sein muss. Wir alle werden es dir danken.

Der Rundschlag ist ein Meinungsartikel.