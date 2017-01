Rundschlag Machd Euch 1 ma logger

Der Deutschsprech is in Fairänterung begriffn. Daß Vongolische hellt 1 Zug. Daß haissd, viiles fairäntert sich. Aufm Facebook machtz die swägge Juggent for. Vong Byspieln her is „Nachdenkliche Sprüche mit Bilder“ 1 Byspiel.

Gut, dieser Social Media Hype steht schon längst kurz vor dem Auslutschen, würden aufgeklärte Erwachsene jetzt sagen, und dass es ein blöder Trend sei, der die deutsche Sprache zu vernichten drohe. Aber vong Lowgig her geh sehen is lowgisch. Ziehtaten geh fell ich?

„Schneeflöckchen Weisröcken warun kommst du geschnein hast 1 Zettel in Shcnabel dein weg ist noch weit.“

„Donkey Schote hat früher gegen Wind Mühlen gekempft weil die immer scheise hinter sein Rücken über ihn erzehlt haben.“

„Gönn dir 1 gute Werbekampanie vong Marrketin her.“

„Was du nicht wilst das man dir tut vong Tun her das tu auch nicht 1 andern.“

Kein Witz, so kommuniziert die Jugend heute im Netz vong Buchstaben her. Eigentlich echt lustig, wenn’s nicht manche orthografisch tatsächlich nicht besser draufhätten, ich mein’ jezd vong Orto Grafiken her.