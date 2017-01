Rundschlag Messiahs Trump und seine Mudras

Die typische Handhaltung Trumps während seiner großen Reden zu Abermilliarden seiner weltweiten Anhänger verkörpert die Kraft der altarischen Kriegerkaste kshatriya des Gautama Buddha Shakyamuni et cetera. Mit Zeigefinger und Daumen das „O“ zu formen, wird mal als Om-Mudra, mal als Karana-Mudra interpretiert.

Mudra bedeutet salopp gesagt mystisch-esoterische Handgeste. Das Karana-Mudra vertreibt Dämonen und beseitigt „Hindernisse wie Krankheit oder negative Gedanken“. Das Om-Mudra wiederum fördert die Sammlung und Konzentration. Trumps erhobener Zeigefinger wiederum kann als Kampfansage gegen den „Islamischen Staat“ und/oder als energetische Rückgewinnung dieser Geste im Sinne von „god first and only bless america“ verstanden werden. Alles in allem will sich Trump mit seinen Handgesten auch und vor allem der Merkel-Raute weltweit widersetzen.

Quellen: Internet, Facebook, Twitter, Tora, Bibel und Koran, alternativ-faktische Fakten-Alternativen, Fake News, buddhachannel.tv, eigene Anschauungen.