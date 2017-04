Rundschlag Nur Fliegen ist schöner

Der (Alb-)Traum vom Fliegen.“ Mit dieser Überschrift hat das Handelsblatt am Mittwoch aufgemacht. Die Wirtschaftsjournalisten beklagten jedoch keineswegs die rüden Sitten, mit denen sich jüngst United Airlines vier überzähliger Passagiere entledigt hat . Es sind die Billigflieger, deretwegen sich bei den Handelsblättlern Sorgenfalten auf der Stirn kräuseln. Die Ticketpreise werden weiter sinken, der Wettbewerb unter den Fluggesellschaften werde immer ruinöser. Am Ende gebe es „nur Verlierer“.

Als Fluggast ist der Albtraum vom Fliegen im Grunde eine gute Nachricht. Schon heute fragen wir uns, wie das möglich sein soll, dass der Flug nach London billiger ist als ein Einzelticket des VVS von Welzheim zum Flughafen. Dabei schaut in der S-Bahn nicht einmal ein Flugbegleiter vorbei und fragt freundlich, ob wir uns wirklich einen Tomatensaft für sechs Euro fuffzig leisten wollen oder gar ein kätschiges Schinkensandwich für neun Euro achtzig. Stattdessen haben wir für unser Geld in der S-Bahn mehr Kniefreiheit. Sofern in Endersbach nicht ein Rentner-Ehepaar samt Koffern einsteigt auf seinem Weg nach Mallorca und sich ausgerechnet die Plätze gegenüber aussucht.

Früher haben die Ferien bereits in Echterdingen begonnen. Der Kerosin-Duft der weiten Welt begrüßte uns auf der Besucherterrasse, auf der wir die Zeit bis zum Abflug vertrödelten. Aber Fliegen hat den Flair des Besonderen verloren. Nicht genug, dass es keine Stewardessen und Stewards mehr gibt, die sich rührend um den Passagier kümmern, ihn mit Knabbergebäck abfüttern und mit Bier, Wein oder Sekt abfüllen. Stattdessen ist in den Augen der Flugbegleiter, böswillig „Saftschubser“ genannt, abzulesen, dass auch ihnen die Fliegerei keinen Spaß mehr macht, seit die Fluggesellschaften ihr Personal mit Sparschweinen verwechseln.

An ungesunde Massentierhaltung erinnern im Flugzeug die immer engeren Sitzreihen. Eigentlich sollte jeder Fluggast seiner Fluglinie dankbar sein, wenn sie ihn nicht mitnimmt und ihm eine Thrombose erspart. Und statt United Airlines für den Rauswurf der Passagiere zu rügen, sollte der ehrliche Umgang mit der Kundschaft gelobt werden.