Rundschlag Rechts und links: Eine Statistik

Die Vorwürfe haben uns verstört. Beschimpft zu werden, sind wir zwar gewöhnt, aber sonst hört sich das immer eher so an: „Remstal-Prawda! Grün-rot-versiffte Lügenpresse!“ Ein ehemaliger CDU-Parlamentarier hat sich gar einmal beklagt: „Diese Zeitung hat mich ein Leben lang politisch verfolgt.“

Weil uns der Fall keine Ruhe ließ, haben wir nachträglich noch einmal alle verfügbaren Quellen zu den Ereignissen am Wochenende in Fellbach gewissenhaft gesichtet und ausgewertet: sowohl den Polizeibericht als auch den Veranstaltungsreport auf der antifaschistischen Internetseite „Beobachternews“.

Es offenbarte sich das Übliche: Die Darstellungen von Staatsmacht und Gegenkultur gehen weit auseinander. Unklar ist, ob „175“ Antifaschisten vor Ort waren (Polizei) oder „rund 200“(Beobachternews), radikal umstritten die Stärke des Polizeiaufgebots: Waren es „etwa 100“ (Polizei) oder „140“ plus „vier Polizeipferde und mehrere Polizeihunde“ (Beobachternews)?

In einem einzigen Punkt aber kam es dieses eine Mal zu einer Annäherung zwischen den sonst grundsätzlich heillos zerstrittenen Schätz- und Zählmeistern der beiden Lager: Die Zahl der rechten Demoteilnehmer betrug „vier“ (Polizei) beziehungsweise „vier“ (Beobachternews).

Wir wollen jetzt nicht besserwisserisch darauf herumreiten, dass der Ausdruck „klägliches rechtes Demo-Häufchen“ dafür doch eigentlich gar nicht so unpassend sei und der Vorwurf, wir hätten da was „runtergespielt“, allenfalls dann haltbar wäre, wenn wir wahrheitswidrig von „zwei bis drei“ Rechten berichtet hätten. Stattdessen sehen wir in all dem das Gute: Mögen Völkische, Identitäre, Reichsbürger, Pegidisten und „Ich bin kein Nazi, aber das wird man ja wohl noch sagen dürfen“-Halbnazis noch so oft „Wir sind das Volk“ trompeten – sie sind es nicht die Bohne.