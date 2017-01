Rundschlag Schnell, schneller, falsch

Unsere Redaktion war schwer irritiert. „Bundesverfassungsgericht verbietet NPD“, beeilte sich Spiegel-Online am Dienstagvormittag im Wettlauf der Nachrichten, die Nase vorn zu haben. Wir saßen zu diesem Zeitpunkt noch vor dem Liveticker und warteten das Ergebnis ab. Woher hatte der Spiegel diese Information? Zwei Minuten später dann die Meldung der dpa: „Bundesverfassungsgericht lehnt Parteiverbot ab“. Was denn nun? Spiegel und viele andere Medien widersprachen dieser Meldung in einem nicht ganz unwesentlichen Punkt.

Das Internet macht uns Journalisten zu Informationssprintern. Statt Sorgfalt ist Schnelligkeit geboten. Mit „Eilmeldung“ wird um die Wette nach Aufmerksamkeit gegiert. Einst konnten wir Journalisten uns mit dem Schreiben bis zum Redaktionsschluss Zeit lassen, nach einer Urteilsverkündung mit den Kollegen am Pressetisch über den nächsten Skiurlaub plaudern, in aller Ruhe in der Kantine das Mittagessen genießen und in der Redaktionsküche gemütlich einen Kaffee holen. Als dann ging es gegen Abend hin froh ans Werk. Es galt, das Urteil zu analysieren, einen befreundeten Anwalt um eine rechtliche Einschätzung zu bitten und ... Nicht dass es damals keine Falschmeldungen gegeben hätte. Sie wurden Enten genannt und standen am nächsten Morgen schwarz auf weiß in der Zeitung.

Der moderne Netz-Journalist spürt schon am Morgen den eiskalten Hauch der Aktualität im Nacken, die nicht nach Sorgfalt giert, sondern nach Klicks. Hieß es zu Müllers Zeit „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“, heißt es in Internets Zeiten: „Wer zuerst kommt, wird zuerst geklickt“. Und nicht mehr René Decartes philosophische Überlegungen „Ich denke, also bin ich“ diktiert den Lauf der Welt, sondern „Ich klicke, also bin ich“.

Dem Spiegel – und nicht nur dem – war übrigens die Falschmeldung recht peinlich. Außer dem Spiegelkollegen haben weitere Sprintjournalisten das Wasser nicht halten können und vorschnell ein NPD-Verbot gemeldet. Sie haben den Verbotsantrag, den der Präsident des Verfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle, zunächst verlesen hat, mit dem Urteil des Gerichts verwechselt. Hätte Voßkuhle erst über die bei der Eiseskälte streikende Batterie seines Dienstwagens geplaudert, hätten der Spiegel & Co vermutlich die Eilmeldung „Verfassungsrichter fast erfroren“ durchs Netz gejagt. Was immerhin nicht ganz falsch gewesen wäre.