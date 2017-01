Rundschlag Schwarzfahren, schwarzärgern

Schwarzfahren ist von Übel. Es schädigt auch noch die Gemeinschaft derer, die verantwortlicher sein wollen als die Autofahrer. Also jene, die sich morgens und abends in die eigentlich immer überfüllten Eisenbahnwagen zwängen.

Aber da fängt das Problem schon an. Zusehends kommt den öffentlich Fahrenden das Unrechtsbewusstsein abhanden. Auf der Rems-Strecke war es zuletzt so, dass sich schon gar kein Schaffner mehr traute, im Regionalzug irgendetwas zu kontrollieren. Er wusste, er wird angepampt. Ist ja auch klar, wer solchermaßen schlecht seine Kunden bedient wie die DB AG, der darf auch keine Moral erwarten.

Bei der S-Bahn, beim Regionalzug und bei der Stuttgarter Stadtbahn ist es natürlich der Preis, der jede Menge Schwarzfahrer produziert. Der Ticket-Preis. Man kann es an dieser Stelle nur immer wieder mantraartig wiederholen:

Es gibt Alternativen zu den ewigen Reden der Verantwortlichen, das öffentliche Angebot in der Region sei ja gar nicht zu teuer. Die öffentliche Hand schieße ja schon die Hälfte zu, um das Angebot überhaupt auf die Schienen zu stellen.

Dann, liebe Leute, schaut doch mal nach Wien oder nach Frankreich. In Wien und im Vorarlberg kostet eine Jahreskarte 365 Euro. Da kann man generell für einen Euro jeden Tag überall hinkommen. In Teilen Österreichs wie in Frankreich können die Tram und der Zug so günstig angeboten werden, weil die Arbeitgeber eine Verkehrsabgabe zahlen.

Das wäre nur gerecht in einer Autobauergegend wie der unsrigen. Das ewige Reden, wie wichtig doch die Autoindustrie ist, hat dazu geführt, dass nach dem Krieg Stuttgart ein zweites Mal verwüstet wurde. Jetzt beim Versuch, die Stadt autogerecht zu machen. Gerade wir hier wären gefordert, Mobilität ökologisch und sozial vorbildlich herzustellen. Wer fängt damit an?