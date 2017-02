Russland Daimler baut sein erstes Autowerk in Russland

Stuttgart/Moskau.

Daimler baut sein erstes Autowerk in Russland. Unweit von Moskau sollen ab 2019 Geländewagen und Limousinen vom Band laufen, wie der Autokonzern am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Es werden gut 250 Millionen Euro in den Produktionsstandort investiert, wo künftig etwa 1000 Menschen arbeiten sollen. Die Pläne waren bereits 2016 bekanntgeworden, nun wurden Verträge für das Vorhaben unterschrieben. "Russland ist für Mercedes-Benz ein strategisch wichtiger und absatzstarker Wachstumsmarkt", sagte Mercedes-Bereichsvorstand Markus Schäfer.