Russland IOC: Verfahren gegen 28 russische Sotschi-Teilnehmer

Das IOC reagiert damit auf die Erkenntnisse aus dem zweiten McLaren-Report Anfang des Monats. Der Chefermittler der Welt-Anti-Doping-Agentur hatte 95 Proben russischer Athleten von Sotschi untersucht und sie dem IOC zur Verfügung gestellt. Bei 28 Sportlern hätten sich laut McLaren Beweise für eine Manipulation der Proben ergeben. Namen wurden nicht genannt.

McLaren hatte bereits bei der Vorstellung seiner Untersuchung am 9. Dezember in London davon gesprochen, dass Dopingproben von insgesamt zwölf Medaillengewinnern der Sotschi-Spiele 2014 manipuliert wurden. Vier Olympiasieger seien dabei gewesen.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine staatliche Beteiligung am massenhaften Doping russischer Sportler abgestritten. "In Russland hat es nie ein staatliches Dopingsystem oder Doping-Unterstützung gegeben, das ist einfach unmöglich", sagte er bei seiner Jahrespressekonferenz in Moskau. Es werde alles dafür getan, dass das auch so bleibe. Er räumte aber ein, dass Russland wie jedes Land ein Problem mit gedopten Sportlern habe.

Putin forderte die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) auf, "transparent, offen und nachprüfbar" zu arbeiten. Der kürzlich von WADA-Chefermittler Richard McLaren verfasste Report hatte den Russen Staatsdoping vorgeworfen. Die nationale Anti-Doping-Agentur Rusada, das Moskauer Kontrolllabor und der Inlands-Geheimdienst FSB hätten Sportlern geholfen, Dopingtests zu manipulieren.

Russland werde ständig von allen Seiten zu mehr Transparenz aufgefordert, so Putin. Die WADA sei selbst "ein Bereich, in dem Transparenz wirklich nötig ist".