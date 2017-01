Russland Metzingen holt knappen Auswärtssieg

Togliatti.

Handball-Bundesligist TuS Metzingen hat einen wichtigen Auswärtssieg in der Hauptrunde des EHF-Pokals gefeiert. Eine Woche nach der Niederlage gegen Nyköbing Falster setzte sich der Bundesliga-Dritte beim HC Lada Togliatti in Russland knapp mit 27:26 (16:11) durch. Mit zwei Siegen aus drei Partien festigte Metzingen am Samstag seinen zweiten Rang in der Gruppe D und setzte sich vom zuvor punktgleichen sechsfachen russischen Meister vorerst ab.