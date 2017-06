Moskau - Präsident Wladimir Putin wird sich heute den Fragen seiner Landsleute stellen. Bei der TV-Show "Direkter Draht" können die Russen etwa Fragen zu Wirtschaftsproblemen, dem Verhältnis Russlands zum Westen oder auch zu der Präsidentschaftswahl 2018 an ihren Staatschef richten. Die Fragerunde findet jährlich statt, sie dauert meist mehrere Stunden. Insgesamt gehen in der Regel mehrere Millionen Fragen ein - bei der Hotline, über die Webseite oder auch per SMS oder App.