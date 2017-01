Rust Musiker DJ BoBo startet Tour zum 25. Bühnenjubiläum

Rust.

Ein Vierteljahrhundert nach seinem ersten Hit startet der Schweizer Musiker DJ BoBo seine neue Tournee. "Mystorial" ist die Tour zum 25. Bühnenjubiläum des 49-Jährigen. Auftakt ist heute im Europa-Park in Rust bei Freiburg. Geplant sind bis Ende des Jahres den Angaben zufolge rund 30 Konzerte in Deutschland, der Schweiz und Österreich, anschließend in Nord- und Osteuropa sowie Südamerika. Der Schweizer ist einer der wenigen Künstler des sogenannten Eurodance-Phänomens der 1990er-Jahre, die noch Lieder schreiben und mit ihren Konzerten große Hallen füllen. Seinen ersten Hit hatte er 1992 mit "Somebody Dance With Me", weitere folgten.