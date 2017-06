S-Bahn Verspätungen der S3

Laut VVS gab es in diesem Bereich auch noch eine Signalstörung. Diese sei jetzt wieder behoben, heißt es, die Bahnen verkehrten nun wieder planmäßig. Laut S-Bahn-Warner fällt aber zum Beispiel die S3 um 16.45 Uhr von Vaihingen nach Backnang komplett aus.

15.00 Uhr

14.05 Uhr

14.03 Uhr

Es wurde ein Busnotverkehr im Pendel zwsichen Winnenden und Backnang eingerichtet. Ab 14 Uhr verkehrt ein Bus ab Backnang in Richtung Winnenden und ab circa 14.20 Uhr ein Bus ab Winnenden in Richtung Backnang.

13.40 Uhr

Die S-Bahnen der Linie S3 in Richtung Backnang enden zur Zeit in Neustadt-Hohenacker und wenden dort in die Gegenrichtung.

13.30 Uhr

13.12 Uhr

13.05 Uhr