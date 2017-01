S-Bahn S2/S3: Verspätungen und Ausfälle

Die Verspätungen nehmen wieder langsam ab. Der VVS meldet einen ärztlichen Einsatz in Stuttgart Feuerbach und Verspätungen und Ausfälle auf den Linien R4, R5, S4, S5, S6, S60.

Verspätungen #SBahnStgt um 08:30

S1 10 +2

S2 10 +1

S3 8 +1

S4 2 +2

S5 25 +22

S6 3

S60 3 +3https://t.co/Pvk3Ty7NCa — SBahnStgt Warner (@SBahnStgt) 10. Januar 2017

7.50 Uhr

Verspätungen auf den S-Bahn-Linien 3. Massive Verspätungen auf der S2. Der Zug, der S2, der um 8.33 Uhr in Schorndorf abfahren soll (geplante Ankunft in Vaihingen um 9.24 Uhr) fällt aus.Ebenso die S2, die um 8.25 Uhr in Schorndorf ankommen sollte.

Verspätungen #SBahnStgt um 07:50

S1 9 +1

S2 13 +1

S3 12 +12

S4 8 +1

S5 3 +3

S6 5 +2

S60 5 +1https://t.co/qlycgGWjtS — SBahnStgt Warner (@SBahnStgt) 10. Januar 2017

S2 8:33 ab Schorndorf nach S.-Vaihingen 9:24 an, ist Komplettausfall #SBahnStgt https://t.co/gSbQoebU3p — SBahnStgt Warner (@SBahnStgt) 10. Januar 2017