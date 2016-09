S-Bahn Verspätungen wegen VfB-Spiel ZVW, 20.09.2016 16:54 Uhr

16.42 Uhr

Bei den S-Bahnen der Linien S2 in Richtung Schorndorf und S3 in Richtung Backnang kommt es zu Verspätungen. Grund ist ein erhöhtes Fahrgastaufkommen in S-Schwabstraße. Dort reisen gerade viele Fußballfans zum VfB-Spiel an.

