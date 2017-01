Samstag, 28. Januar VfB kompakt: Heute keine öffentliche Einheit

Neue Serie "VfB kompakt"

In unserer neuen Serie "VfB kompakt" geben wir jeden Morgen um 6 Uhr einen Überblick, was an diesem Tag beim VfB Stuttgart passiert. Welche Spieler sind verletzt und wann kehren sie wieder zurück ins Training? Was steht heute für die Profis auf dem Terminplan? Was passiert in den kommenden Tagen in und um den Verein?

Kurz und knapp können sich VfB-Fans so mit "VfB kompakt"täglich einen Überblick über die Aktivitäten ihres Herzensvereins aus Bad Cannstatt verschaffen.