Schattenseiten des Sommers Was tun bei Sonnenbrand, Sonnenstich oder Hitzekollaps?

Auch Berufsgruppen wie Bauarbeiter, Gärtner oder Landwirte, die der Sonne über längere Zeit ausgesetzt sind, sollten jetzt besonders vorsichtig sein. Sonnenbrand, Sonnenstich, Hitzschlag oder gar Hitzekollaps drohen.

Generell sollte man sich nur mit einer Kopfbedeckung längere Zeit in der Sonne aufhalten, das gilt vor allem auch für Kinder. Zudem braucht der Körper jetzt mehr Flüssigkeit als sonst, denn er versucht sich durch stärkeres Schwitzen Abkühlung zu verschaffen. Also, immer eine - am besten mit stillem Wasser oder ungesüßtem Tee - gefüllte Trinkflasche mitnehmen und unterwegs an einem Trinkwasserbrunnen oder Wasserhahn mehrmals auffüllen!

Hat man zu viel Sonne abbekommen, zeigen sich typische Symptome. Doch wie erkennt man einen Sonnenstich oder gar Hitzschlag, was bringt Linderung bei einem Sonnenbrand und was kann man dagegen tun?

Wir beantworten die wichtigsten Fragen: