Schaulaufen Cate Blanchett, Lady in Black

Stuttgart - Mal ehrlich: Schön und berühmt sein kann echt nerven. Was macht man, wenn man zum Beispiel nach Paris eingeladen wird, an einem Tag im April, einfach so, zu einem dämlichen PR-Termin, zum Promi-Dinner mit dem Modeschöpfer Louis Vuitton und dem Künstler Jeff Koons und ungefähr einer Trilliarde Kamera-Objektiven? Keine Ahnung. Ob man nun hinfliegt und sich zum Äffchen macht oder sich mit der Schlabberbuxe ins Bett verkriecht, man kann doch nur verlieren. Außer man heißt Cate Blanchett.