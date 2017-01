Schaulaufen Die strahlende Erika Steinbach

Stuttgart - Manche wählen ihre Garderobe, sogar ihre Frisur passend zu ihrem Kommunikationsstil aus. Der Intellektuelle trägt dem Klischee gemäß gerne Schwarz in Schwarz, um als vergeistigter Mensch wahrgenommen zu werden. Wer sich andauernd konzentrieren muss und schon morgens die Weltformel sucht, darf nicht beim Blick in den Badezimmerspiegel von einem psychedelisch gemusterten Norwegerpullover oder einem gurkengrünen Brillengestell abgelenkt werden. Andere wiederum bevorzugen die Provokation und fühlen sich in Signalfarben am wohlsten, die selbst ein Maulwurf ohne Sonnenbrille kaum aushalten kann. Die Rede ist von Erika Steinbach.