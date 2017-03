Schlierbach Heftiger Kreuzungscrash mit zwei PKW, Farbeimer platzt auf zvw, 18.03.2017 06:00 Uhr

Bild 1 von 18 Bild zurück Bild vor Heftiger Kreuzungscrash mit zwei PKW: Farbeimer platzt bei Aufprall auf und überschüttet komplett die Insassen - 4 Schwerverletzte, 2 davon lebensgefährlich Foto: www.7aktuell.de | Simon Adomat

Schlierbach.

Ein schwerer Kreuzungsunfall ereignete sich gegen 0:30 Uhr Samstag Nacht zwischen Kirchheim und Schlierbach auf der B297. Ein Kleinwagen fuhr die B297 in Richtung Uhingen und wollte auf der Kreuzung Höhe Schlierbach in Richtung Rosswälden abbiegen. Dabei erkannte der Fahrer einen entgegenkommenden Audi aus Richtung Uhingen zu spät. Im Kreuzungsbereich kam es daraufhin zu einem heftigen Zusammenstoߟ. Dabei war ein offenbar nicht gesicherter Eimer mit weißer Farbe im Kleinwagen aufgeplatzt und übergoss das ganze Auto Innere und die beiden Insassen mit Farbe. Die beiden Insassen wurden Lebensgefährlich verletzt. Die zwei Insassen im Audi wurden bei dem Unfall schwer verletzt, alle kamen in umliegende Kliniken. Zur Unfallaufnahme und Bergung sowie Fahrbahnreinigung musste die B29 für knapp zwei Stunden voll gesperrt werden.

1