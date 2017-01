Schöntal CDU geht in Klausur: Vorbereitungen auf Bundestagswahl

Schöntal.

Rund acht Monate vor der Bundestagswahl geht die baden-württembergische CDU heute im Kloster Schöntal (Hohenlohekreis) in Klausur. Dabei wird es um Themen der inneren Sicherheit, aber auch um Umwelt- und Klimaschutzpolitik gehen. Am Samstag reist dann Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an. Manche Mitglieder des Landesverbandes geben Merkel und ihrer Flüchtlingspolitik eine wesentliche Mitschuld an dem miesen Landtagswahlergebnis der CDU von 27 Prozent im März 2016. Zur Bundestagswahl ist die Kanzlerin auf ein gutes Ergebnis in Baden-Württemberg angewiesen. 2013 hatte die CDU hier mit fast 46 Prozent das beste Ergebnis der CDU-Landesverbände geholt.