Schorndorf 19-Jähriger schwer verletzt

Schorndorf.

Zwischen Birkenweißbuch und Schornbach hat sich am Montag gegen 16 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Unterwegs war ein Lkw mit einem Baukrananhänger, der nur sehr langsam fahren konnte. Dahinter folgten ein Begleitfahrzeug, ein weiterer Lkw und einige Pkws. Der zweite Lkw wollte überholen, und das wäre an dieser Stelle laut Polizei auch möglich gewesen, Gleichzeitig setzte wohl auch der 19-jährige Fahrer eines Ford Fiesta zum Überholen an. Für drei Fahrzeuge war der Platz aber zu knapp. Der Ford kam von der Fahrbahn ab prallte gegen einen Baum, der 19-Jährige wurde schwer verletzt. Den Sachschaden gibt die Polizei mit 6000 Euro an.