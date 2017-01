Schorndorf 20-Jähriger zu schnell unterwegs

Schorndorf.

Ein 20-jähriger Autofahrer war am Montag zu schnell unterwegs und verursachte dadurch einen Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Der junge Mann befuhr kurz vor 14 Uhr die L1150 von Haubersbronn kommend in Richtung Welzheim. In einer langgezogenen Rechtskurve brach wegen der überhöhten Geschwindigkeit das Heck seines Hondas aus, sodass er trotz des Versuchs Gegenzulenken nach links auf die Gegenfahrspur geriet. Dort stieß er seitlich mit einer entgegenkommenden 54-jährigen VW-Fahrerin zusammen. Diese wurde durch den Unfall leichtverletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.