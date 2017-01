Schorndorf. Die Säulenblitzer, die in Schorndorf schon von Weihnachten an der Schlichtener und Göppinger Straße aufgestellt worden sind, sind jetzt scharf gestellt.

An der Schlichtener Straße befindet sich der Blitzer stadteinwärts nach der Abzweigung Krummhaarstraße auf Höhe des kleinen Parkplatzes vor dem Krankenhaus, an der Göppinger Straße stadteinwärts in Höhe der Abzweigung Hegnauhofweg.