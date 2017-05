Schorndorf Achtung Montage: Blitzer erst Mitte Mai scharf

An der Göppinger und der Schlichtener Straße blitzen sie bereits und Mitte Mai wird das Rasen auch auf der B 29 teuer: Jeweils 100 Meter vor der Einfahrt des Sünchen- und des Grafenbergtunnels steht seit vergangener Woche ein Säulenblitzer. Die zulässige Geschwindigkeit beträgt dort 100 Stundenkilometer. Da zunächst umfangreiche Leitungs- und Fundamentarbeiten anstanden, konnte die Installation der stationären Messanlagen nicht zeitgleich mit den beiden innerörtlichen Blitzern erfolgen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Schorndorf. Aufgrund der langen Frostperiode war dies tatsächlich erst im April möglich. Sobald die technischen Anbindungen erfolgt sind, werden die Messanlagen scharfgestellt. „Das wird“, so die Pressemitteilung weiter, „Mitte Mai der Fall sein.“

„Die Blitzer sind definitiv erst Mitte Mai scharf“

Und will mancher Autofahrer auf der B 29 bereits ein Blitzen wahrgenommen haben und auch Bild und Video unseres Fotografen Gabriel Habermann diesen falschen Eindruck erwecken: „Die Blitzer sind definitiv erst Mitte Mai scharf“, betont Karin Gries, Fachbereichsleiterin für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung, auf Nachfrage – und verspricht sich von den Säulenblitzern mehr Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer: „Nur durch konsequente flächendeckende Geschwindigkeitsüberwachungsmaßnahmen kann das Geschwindigkeitsniveau dauerhaft reduziert und können Unfälle vermieden werden.“ Für die Geschwindigkeitsmessung wird ein laserbasiertes Messsystem eingesetzt, das die Überwachung mehrerer Fahrstreifen in einer Fahrtrichtung erlaubt. Eine Umfahrung des Messplatzes ist ausgeschlossen.