Schorndorf Am Sonntag ist Siechenfeldfest

Attraktionen und Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene:

Für die Kleinen gibt es unter anderem Quad-Parcours , eine Riesenhüpfburg und Kinderschminken .

, eine und . Zum ersten Mal findet eine Oldtimer-Ausstellung der Oldtimerfeunde Schorndorf statt: Etwa 20 Wagen werden auf dem Parkplatz von Pfeiffer & May ausgestellt.

statt: Etwa 20 Wagen werden auf dem ausgestellt. Im Toom Baumarkt wird es ein Glücksrad geben. Auch eine große Tombola wird veranstaltet.

wird es ein geben. Auch eine wird veranstaltet. Großer Flohmarkt mit vielen Angeboten von antik bis zeitgemäß in der Baumwasenstraße .

mit vielen Angeboten von antik bis zeitgemäß in der . Ab 13 Uhr haben die Läden geöffnet.

Live-Musik:

"Ronan Drury" spielt bei Larca

spielt bei "Dieter & Dennis" treten bei Jeutter Bürosysteme auf

treten bei auf Rock/Pop-Duo "Lochtobel" ist beim Autohaus Trinkle zu hören.

ist beim zu hören. "Partners in Reim" sind bei den Remstal Werkstätten zu Gast

sind bei den zu Gast "Best of" spielt bei Hahn Automobile

spielt bei Stargast: Youtube-Star "Olli" Gimber wird bei Hahn Automobile seine Witze erzählen.

Lose kaufen:

Lose kaufen und gewinnen lautet das Motto auch in diesem Jahr. Das Beste: Jedes Los gewinnt – das sind 1500 Gewinner an der Zahl. Zu gewinnen gibt es unter anderem VIP-Tickets für die DTM am Hockenheimring oder ein Hotel-Wochenende für zwei Personen.

Wo sind Lose erhältlich?

bei den Remstal Werkstätten in der Stuttgarter Straße 67

bei Jeutter Bürosysteme in der Baumwasenstraße

beim Toom Baumarkt

im Hof von Burger Schloz

an der DRK-Station vor Clever fit.

Wo hole ich meinen Gewinn ab?

Die Gewinne können ausschließlich auf dem Siechenfeldfest zwischen 13 und 18 Uhr bei den Remstal Werkstätten abgeholt werden.