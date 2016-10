Schorndorf Angeklagter mit Aggressionsproblem

Schorndorf. Weil er einem jungen Mann auf offener Straße zwei Kopfstöße verpasst hat, wurde der 39-jährige Tom H. vom Amtsgericht Schorndorf zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung und zu 80 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Außerdem muss er an einem Antiaggressionstraining teilnehmen, damit er seine Wut in den Griff bekommt.

Begonnen hat alles vor dem Café Trissler in Welzheim. Dort hat eine Schlägerei zwischen dem 28-jährigen Daniel M. (alle Namen geändert) und einem anderen Mann stattgefunden. Beide waren stark alkoholisiert. Laut Tom H. ist er an diesem Tag mit seiner Freundin durch die Straßen gelaufen und hat die Prügelei mitbekommen. Er kannte zufällig einen der Männer. Dieser sei nach der Schlägerei zu ihm gekommen. Da habe ihn plötzlich Daniel M. von weitem beschimpft und beleidigt. Zu dieser Zeit kannten sich Daniel M. und Tom H. überhaupt nicht.

Angeklagter sieht sich als Opfer

Wochen später, erzählte der Angeklagte vor Gericht, sei er mit seiner Freundin und zwei Bekannten mit dem Auto durch Welzheim gefahren, als er Daniel M. zu Fuß auf der Straße sah. Er hatte sich dessen Gesicht gemerkt und ihn an seinem Tattoo erkannt. Er sei ausgestiegen, habe ihn zur Rede gestellt und ihn gefragt, ob er ihn noch kenne. Als Daniel M. die Frage verneinte, habe er ihm den Vorfall von vor ein paar Wochen wieder in Erinnerung gerufen. Dann sei er wieder mit dem Auto weggefahren. Er habe ihn nicht verletzt, sagt der Angeklagte, der sich als Opfer sieht und nicht versteht, warum er auf der Anklagebank sitzt.

Diese Aussage passt aber so gar nicht mit der des Zeugen Daniel M. zusammen. Dieser sagte aus, dass er sich an den Vorfall vor dem Café Trissler nur vage erinnern könne, da er betrunken gewesen sei. Er wisse nur noch, dass er Tom H. während der Schlägerei gesehen habe, wie er herumgestanden sei, an Wortgefechte und Beleidigungen könne er sich leider nicht mehr erinnern.

"Die Kopfnüsse hätten nicht sein müssen"

Er sei dann Wochen später auf dem Weg zu seiner alten Arbeitsstelle gewesen, als neben ihm plötzlich ein Auto stehen geblieben und Tom H. auf ihn zugekommen sei. Dieser sei gleich aggressiv gewesen, habe ihn blöd angemacht und ihm gedroht. Tom H. habe ihm „beim Hallo- und Tschüss-Sagen“ zwei Kopfnüsse verpasst. Er habe sich, so Daniel M., das Kennzeichen von Tom H. gemerkt und sei auf den Rat seiner Freunde hin am selben Tag aufs Polizeirevier gegangen und habe den Vorfall angezeigt. Seitdem sei er Tom H. nicht mehr begegnet. Daniel M. findet: „Die Kopfnüsse hätten nicht sein müssen.“ Er habe sich eine Schwellung an der Stirn zugezogen, die nach drei bis vier Tagen wieder weg gewesen sei. Die starke Schwellung sei einer früheren Verletzung zuzuschreiben: Im Jahre 2010 wurde Daniel M. zusammengeschlagen und erlitt einen Schädelbruch. Diese besondere Empfindlichkeit sei auch der Grund dafür, warum seine Stirn gleich so stark angeschwollen sei.

Nach dieser Zeugenaussage gibt Tom H. schließlich zu, Daniel M. zwei Kopfstöße verpasst zu haben. Die Kopfnüsse seien seiner Meinung nach jedoch „nicht arg“ gewesen. „Es war kein Riesenschlag“, so der Angeklagte.

Angeklagter hat elf Vorstrafen

Tom H. ist strafrechtlich kein unbeschriebenes Blatt: Während dieser Straftat stand er bereits unter Bewährung und steht es immer noch. Er hat elf Vorstrafen, neun aus der Zeit vor 2002. Es gibt zwei Eintragungen aus neuerer Zeit. Diebstahl, unerlaubter Besitz von Betäubungsmitteln und Bedrohung stehen unter anderem auf der Liste seiner Vorstrafen. Aggressionsdelikte sind auch dabei.

Tom H. hat zwei Kinder mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin. Sie teilen sich das gemeinsame Sorgerecht. Unterhalt kann er jedoch nicht zahlen, da der gelernte Metzger seit letztem Jahr arbeitslos ist.

Angeklagter wollte Opfer einen Denkzettel verpassen

Die Staatsanwältin wertet es in ihrem Plädoyer als strafmildernd, dass Tom H. den Vorfall eingeräumt und zugegeben hat, dass er Daniel M. verletzt habe. Es sei alles noch glimpflich verlaufen, pflichtet sie dem Verteidiger des Angeklagten bei. Das letzte Wort vor dem Urteil hat der Angeklagte selbst. Für Tom H. ist es ein Unfall gewesen. Er habe Daniel M. nicht schwer verletzen, sondern ihm nur einen Denkzettel verpassen wollen. Seine Kinder lägen ihm am Herzen, er wolle nicht wieder ins Gefängnis. „Meine Kinder sind der einzige Halt, den ich noch habe“, meint er.

Am Ende wird Tom H. von Richterin Petra Freier wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu sechs Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung und 80 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Außerdem muss er an seinem Aggressionsproblem arbeiten, weswegen er sich einem Antiaggressionstraining unterziehen muss. Ein solches hat er bereits zweimal freiwillig, aber ohne Erfolg, absolviert. Der Angeklagte hat das Urteil akzeptiert.