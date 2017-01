Schorndorf Auffahrunfall: 7000 Euro Schaden zvw, 18.01.2017 16:22 Uhr

Symbolbild. Foto: ZVW

Schorndorf.

Ein Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro ist bei einem Auffahrunfall entstanden, der sich am Montagvormittag (16.1.) in Schorndorf ereignet hat. Eine 35-jährige Fahrerin eines Ford S-Max hatte gegen 8.30 Uhr die Winnender Straße befahren. Sie übersah, dass Autos vor ihr an einem Zebrastreifen anhielten. Der Ford prallte einer 66-jährigen Mercedes-Fahrerin ins Heck.

