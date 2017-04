6000 Euro Sachschaden verursachte am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr ein 54-jähriger Lkw-Fahrer, als er in der Baumwasenstraße versehentlich ein am Fahrbahnrand geparkten Pkw Hyundai I20 beim Vorbeifahren schrammte. Personen kamen dabei nicht zu Schaden.