Schorndorf Auto verletzt 82-jährige Fußgängerin leicht ZVW, 18.01.2017 16:07 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Schorndorf.

Eine 82-jährige Fußgängerin ist am Mittwochvormittag (18.1) leicht verletzt worden. In Schorndorf in der Feuerseestraße vor einer dortigen Apotheke hatte eine 35-jährige BMW-Fahrerin gegen 11.20 Uhr rückwärts in eine Zufahrt einfahren wollen. Dabei bemerkte sie nicht die betagte Dame, die sich in diesem Moment hinter dem Auto aufhielt. Die 82-Jährige stürzte.

