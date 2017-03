Schorndorf Baumesse lockt die Besucher

Rund 30 Aussteller zeigen an diesem Wochenende (Samstag und Sonntag, 11. und 12.02.2017) in der Barbara-Künkelin- Halle ihre Angebote zu modernem Bauen und Renovieren oder auch, wie ein Haus am Effektivsten saniert wird. Das Know-how erstreckt sich dabei vom Dämmen der Hausfassade über Einsparpotenziale mit aktuellen Solaranlagen bis hin zur Nutzung erneuerbarer Energie bei der Warmwasser-Aufbereitung. Daneben werden auf der Schorndorfer Baumesse Bodenbeläge, Kaminöfen und stilvolle Wohneinrichtungen angeboten. Zahlreiche Fachvorträge sowie Präsentationen und Lösungsvorschläge zu allem, was mit Bauen, Wohnen und Renovieren zu tun hat runden das Angebot Baumesse ab.

Veranstalter der Rund ums Haus 2017 ist der Zeitungsverlag Waiblingen mit seinen vier Tageszeitungen.

Geöffnet ist die Messe am Samstag und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.