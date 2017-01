Schorndorf Betrunkener baut Unfall ZVW, 09.01.2017 09:26 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Schorndorf.

Ein 25-Jähriger hat am frühen Montagmorgen (9.1.) in betrunkenem Zustand in Schorndorf einen Unfall gebaut. Der junge Mann hatte mit seinem Peugeot die Landesstraße zwischen Schorndorf und Schlichten befahren. Gegen 2 Uhr kam er in einer leichten Linkskurve auf der winterglatten Fahrbahn mit seinem Wagen ins Schleudern und geriet nach links von der Fahrbahn ab. Er durchfuhr einen Straßengraben, landete auf einer parallel verlaufenden Grundstückszufahrt und überfuhr dort einen Zaun und Baumgehölz. Anschließend schanzte er mit seinem Wagen zurück auf die Landesstraße, wo sein Peugeot mit einem VW Caddy zusammenstieß. Dessen 44-jähriger Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Es entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von circa 8000 Euro. Die beiden Autofahrer blieben unverletzt. Der Unfallverursacher saß laut Polizei mit mehr als 1,5 Promille am Steuer. Es wurde eine Blutuntersuchung veranlasst und der Führerschein des 25-Jährigen wurde vorläufig eingezogen.

