Schorndorf Bilder: Super Stimmung beim Sportlerball ZVW, 23.10.2016 00:10 Uhr

Bild 1 von 78 Bild zurück Bild vor Ehrungen, Vorführungen, Musik und Tanz - das Programm des Sportlerballs ist jedes Jahr prall gefüllt. Foto: Gabriel Habermann

Schorndorf.

Ausgelassene Stimmung herrschte beim Sportlerball am Samstag (22.10.) in der Barbara-Künkelin-Halle in Schorndorf. Klicken Sie sich durch unsere Fotostrecke.

0