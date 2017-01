Schorndorf Böllerverbot in der Innenstadt - Die Bilanz

Auf dem Weg in die Innenstadt nicht zu übersehen: Die großen Plakate, die an Silvester über die Feuerwerkskörper-Verbotszone informiert haben. Foto: Gabriel Habermann

Schorndorf. Rund um die Zugänge zur Altstadt mit ihren brandgefährdeten Fachwerkhäusern waren die Verbotsschilder aufgestellt: keine Böllerei an Silvester! Die Präsenz von verstärkter Polizei, einem privaten Sicherheitsdienst und vielleicht Einsicht, sorgte dafür, dass die Innenstadt ohne Zwischenfälle feuerwerkskörperfrei blieb. Dafür gab’s Wunderkerzen in den Gassen und eine konzentrierte Raketenshow am Busbahnhof!

Die Vernunft siegte. Unterstützt allerdings von deutlich sichtbarer Präsenz von Polizei und Sicherheitsdiensten rund um den Schorndorfer Marktplatz in der Altstadt! Bei klirrender Kälte versahen, von der Stadt bestellte, fünf freundliche aber bestimmte Mitarbeiter der Sicherheitsfirma Bunk, als nächtliche City-Streife von 22 Uhr bis 2 Uhr früh ihren Dienst.

Private Sicherheitsfirma: Nur Unterstützung für die Polizei

„Wir sind nur da zur Aufsicht, wir unterstützen die Polizei“, machte Holger Bodenmüller die Rollenteilung klar. „Bei Gefahr im Verzug“ sind seine Leute per Sprechfunk mit den Polizeistreifen verbunden, die ebenfalls mit zusätzlichen Einsatzkräften am Silvesterabend unterwegs waren. Unübersehbares Zeichen: gleich drei Einsatzwagen auf dem Oberen Marktplatz schon eine Stunde vor Mitternacht. Mit Blaulicht mussten allerdings gleich zwei der Streifen alsbald zu einem Einsatz eilen.

So bot sich denn ein eher idyllisches Bild in den Gassen. Statt Böller sah man Wunderkerzen: Ganze Familien und Pärchen schwenkten Punkt Mitternacht die sirrenden Glitzerstäbchen hin und her. Was doch sehr ungefährlich, friedlich und anmutig aussah! Derweil konnte man eine halbe Stunde vor Jahreswechsel einen kleinen Exodus aus der Innenstadt an den Stadtrand von Gruppen Jugendlicher mit ihren Knallern beobachten. Auch schön: Wie ein Strahlenkranz umzuckten die Leuchtkaskaden dann die unversehrte Schorndorfer Altstadt.

Weitgehend ruhig: Erster Bürgermeister ist zufrieden

Gemeinsam mit der Polizei und dem von der Stadt beauftragten Sicherheitsdienst der Firma Bunk kann Erster Bürgermeister Edgar Hemmerich eine positive Bilanz der Silvesternacht ziehen: Das Böllerverbot hat gewirkt. „Es kam zu keinen nennenwerten Zwischenfällen“, lautet Hemmerichs Resümee am Sonntag. Die Polizei habe lediglich in zwei Fällen wegen des Werfens von Böllern auf öffentlichen Straßen einschreiten müssen – eine Ordnungswidrigkeit in der in diesem Jahr erstmals geltenden Feuerwerks-Verbotszone in der Innenstadt.



Edgar Hemmerich selbst war von 23 Uhr bis gegen 1 Uhr vor Ort, um sich persönlich ein Lagebild verschaffen zu können. Und er ist sich sicher: „Unser frühzeitig angekündigtes Maßnahmenpaket zur Überwachung des Abbrennverbots hat Wirkung erzielt“. Die Schorndorferinnen und Schorndorfer, ist sich Hemmerich sicher, „haben das Abbrenn- und Zündverbot ganz offensichtlich nicht nur verstanden, sondern auch voll akzeptiert“. Doch es wäre sie auch teuer zu stehen gekommen: Feuerwerkssündern drohen Bußgelder von bis zu 50 000 Euro.



Dadurch war der Markplatz – im Gegensatz zu den Vorjahren – in der Silvesternacht fast menschenleer. Und nicht zuletzt werden die prominent abgestellten Streifenwagen Eindruck gemacht haben: Gefeiert und geböllert wurde dafür umso kräftiger auf dem Bahnhofsvorplatz und in den Randgebieten der Innenstadt, wo das Böllerverbot nicht galt.