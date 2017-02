Schorndorf Serie „Marktleut’“: Bäuerin aus Berufung

Klein, aber fein: Am grün-weißen Tuch ist der Stand der Köshöferin auf dem Oberen Marktplatz leicht zu erkennen. Foto: Habermann / ZVW

Schorndorf/Welzheim. Am Köshof-Stand gibt es Holzofenbrot und selbst gebackenen Hefezopf, Gsälz, Schnaps, Speck, das graue Wunder Leberwurst und was Sabine Römer-Czerny und Klaus Czerny sonst noch auf ihrem Bioweidebetrieb herstellen. Und unterhalb von Breitenfürst, mitten im Schwäbischen Wald, ist die Welt noch in Ordnung: Hier dürfen Schweine Fußball spielen, Kühe Äpfel naschen und sich die Hühner vom Hofhund ins Bett bringen lassen.