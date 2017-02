Schorndorf Brutaler Handtaschenraub

Schorndorf.

Um ihre Handtasche zu klauen, wurde eine 73-Jährige zu Boden gestoßen und musste ins Krankenhaus. Die Seniorin war am Donnerstag gegen 20.30 Uhr zu Fuß auf dem Weg Beim Brünnele zwischen der Schloßwall-Grundschule und der Unterführung an der Burgstraße unterwegs. Dabei näherte sich der unbekannte Täter von hinten, stieß die Frau um und entwendete ihre schwarze Lederhandtasche. Anschließend flüchtete der Unbekannte in Richtung der Archivstraße.