Schorndorf Chinesisches Neujahrsfest

Schorndorf.

Teeduft lag in der Luft, asiatische Dampfnudeln dampften vor sich hin und zwischendrin wurde so manche fernöstliche Schachpartie ausgetragen. Dazwischen war reichlich Zeit zum Austausch mit Vertretern verschiedener Kulturvereine, für Massage, Akupunktur oder ein Gespräch mit einer Zeichenkünstlerin. Und als Höhepunkt schwebten Damen im Seidenkleid über die Bühne des VHS-Saals. Naja, so eine richtig entspannte Wohlfühlmassage war’s nicht, die Xiaowen Li im Saal der Volkshochschule anbot. Wer also von sanften Streicheleinheiten am verspannten Rücken träumte, wachte auf ihrem Massagestuhl recht schnell daraus auf. Aber man muss schon sagen, trotz Ellbogen auf der Schulter, vehementer und zackiger Kneterei im Nacken sowie erstaunlich laut vernehmbarem Knacksen im Hals beim Geraderücken, fühlt sich so ein frisch gekneteter Nacken nach einem Massage-Kurzprogramm erstaunlich locker an.