Schorndorf Cybermobbing kann Leben zerstören

Nie zuvor war es so einfach, jemanden gezielt fertigzumachen. Klick, klick – und schon kursieren fragwürdige Fotos und Fiesheiten im Netz. Die Anlaufstelle gegen sexualisierte Gewalt des Landkreises und die Polizei informierten Eltern bei einem Infoabend in Schorndorf über Ursachen von Cybermobbing, Vorbeugung und Folgen.

„Solche Bilder holt man nie wieder zurück“

Wolfgang Wahl, Jugendsachbearbeiter am Polizeirevier Schorndorf, nannte Beispiele: Nach der Trennung von seiner Freundin kreierte ein Jugendlicher eine Homepage, veröffentlichte dort Nacktbilder seiner Ex samt deren Handynummer und schrieb: Ruf mich an.

Eine Lehrerin musste die Schule verlassen, nachdem ein Schüler ein Foto von ihr aus dem Internet kopiert und in Porno-Seiten montiert hatte. Der Bruder einer 12-Jährigen fand auf dem Handy seiner Schwester Nacktbilder von ihr und ihrem Kumpel – und verschickte sie an die Schulen beider Kinder. „Solche Bilder holt man nie wieder zurück“, sagt Polizeihauptmeisterin Ines Wiest.

„Diese steigenden Zahlen bereiten Sorge“

Warum tun Menschen anderen so etwas an? Sie wollen Macht demonstrieren, Anerkennung erheischen, aufgestauten Emotionen freien Lauf lassen – so erklärt Heidrun Heidenfelder das Phänomen. „Die letzten Jahre kommt sehr gehäuft Cybermobbing vor“, sagt die Sozialpädagogin, die an der Anlaufstelle gegen sexualisierte Gewalt in Schorndorf Betroffene berät: „Diese steigenden Zahlen bereiten Sorge.“ Die Hemmschwelle sinkt, zumal sich ein Täter bei Attacken via Internet nicht mit den Gefühlen des anderen konfrontiert sieht. „Beleidigt wird sehr gern und sehr schnell – auch bei Erwachsenen“, das ist Wolfgang Wahls Erfahrung.

Cybermobbing endet nicht bei Beleidigungen; damit fängt es erst an. Jeder kann im Internet gefälschte Fotos veröffentlichen, Gerüchte in großem Stil verbreiten, Profile unter falschem Namen anlegen, Ahnungslose als Absender kruder Botschaften generieren, mit „Happy Slapping“-Videos Aufsehen erregen. Solche Clips zeigen, wie jemand geschlagen und gedemütigt wird. Hinterher heißt es, „war doch nur Spaß“.

Nicht antworten und den Mobber auf allen Kanälen sperren

Opfer sollten es ihrem Peiniger auf keinen Fall mit gleicher Münze heimzahlen, stattdessen einfach nicht antworten und den Mobber auf allen Kanälen sperren. Landet die Sache bei der Polizei und stellt sich im Zuge der Ermittlungen heraus, der Gemobbte hat zurückgemobbt – dann müssen die Beamten Anzeige erstatten. Gegen das Opfer. Die Polizei unterliegt der Strafverfolgungspflicht, während Heidrun Heidenfelder in der Beratungsstelle in Ruhe mit Betroffenen besprechen kann, ob sie Eltern und Polizei überhaupt informieren wollen.

Der Familie eines Täters drohen gravierende Konsequenzen. Jugendliche unter 18 können selbst noch keine Handyverträge abschließen. Die Rückverfolgung einer Handynummer führt die Polizei dann zu den Eltern. Beamte könnten mit einem Durchsuchungsbeschluss anrücken – „und dann nehmen wir Ihre Wohnung auseinander“, warnt Wolfgang Wahl. Besteht der Verdacht, dass Mobbingattacken zum Beispiel von einem Laptop gestartet wurden, den die Eltern sonst dienstlich nutzen - dann nimmt die Polizei diesen Laptop mit. „Die Auswertung dauert locker ein Jahr“, so Wahl. Danach kann die Staatsanwaltschaft anordnen, dass ein Gerät ersatzlos vernichtet wird.

Screenshots anfertigen und Zeugen hinzuziehen

Polizei und Staatsanwalt sind auf tragfähige Beweise angewiesen, deshalb: Fiese Nachrichten, Posts und Bilder nicht löschen, sondern sichern, Screenshots anfertigen, alles dokumentieren mit Datum und Uhrzeit, am besten noch Zeugen hinzuziehen.

Kinder und Jugendliche sind „oft sehr allein gelassen“, diese Erfahrung macht Heidrun Heidenfelder. Vorwürfe helfen nicht weiter, im Gegenteil. Mit dem Nachwuchs im Gespräch bleiben, ein vertrauensvolles Verhältnis aufbauen und pflegen, das Selbstbewusstsein der jungen Leute stärken – das rät die Sozialpädagogin.

Ist das Handy weg, sind Jugendliche von den anderen abgeschnitten

Jugendlichen das Handy wegzunehmen, hält Heidrun Heidenfelder für keine gute Idee. Damit „schneidet man sie von ihren sozialen Kontakten ab“. Sinnvoller ist, mit den jungen Handynutzern über Gefahren im Internet zu sprechen, ihnen Medienkompetenz zu vermitteln.

Doch kennen sich Kinder meist weit besser aus mit den Funktionen eines Handys, mit Snapchat, Instagram und WhatsApp. Ein Vater gab bei der Informationsveranstaltung in Schorndorf offen zu: „Wir sind völlig überfordert.“