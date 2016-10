Schorndorf Der passende Zuschnitt für H&M

Damals, erinnert sich Stephan Göttker jetzt bei einem Pressetermin im Rathaus, sind er und seine Frau mit 1100 Quadratmetern Fläche in die Vermarktung gegangen, und die sei, so der im Remstal geborene Stuttgarter, in der attraktiven und stark frequentierten Ecke zwischen Arnold-Areal einerseits und dem Kaufhaus Bantel andererseits auch gut angenommen worden. Wobei die Idee damals gewesen sei, im Gebäudebestand zu modernisieren und das Gebäude mit kleineren Geschäften zu füllen. Diese Planung, erzählt Göttker, geriet ins Wanken, als auch größere Interessenten kamen, die aber auch einen größeren Flächenbedarf angemeldet haben. Also ist nach Erweiterungsmöglichkeiten gesucht worden, und die sich nach und nach abzeichnende und jetzt feststehende Lösung besteht darin, dass das denkmalgeschützte Gebäude Schulstraße 24 um einen Neubau anstelle des nicht denkmalgeschützten Gebäudeteils Schulstraße 26 ergänzt wird. Mit dem Ergebnis, dass einem neuen Mieter eine Nutzfläche von rund 2000 Quadratmetern, davon 1700 Quadratmeter Verkaufsfläche, zur Verfügung angeboten werden konnte, was letztendlich der Türöffner für H&M war. Zum Vergleich: Das Modehaus Veil hatte 700 Quadratmeter Verkaufsfläche.

Denkmalschutz hat nicht alles bekommen, was er wollte

Was nicht heißt, dass damit schon alle Probleme ausgeräumt gewesen wären – im Gegenteil. Bevor die Planung und der Mietvertrag unter Dach und Fach waren, musste an zwei Fronten viel Überzeugungsarbeit geleistet werden: bei den Denkmalschützern und bei den Nachbarn. Den Konflikt mit dem Denkmalschutz, den’s zu lösen gab, beschreibt Gabriele Koch, die Leiterin des städtischen Fachbereichs Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr, so: „Die Denkmalschützer wollen immer alles erhalten bis zum letzten Stützpfeiler, uns würde es reichen, wenn das äußere Erscheinungsbild erhalten bleibt, aber drinnen etwas Modernes passieren kann.“ Im vorliegenden Fall ist die Sache aus Sicht von Gabriele Koch so ausgegangen, „dass die Denkmalschützer etwas weniger bekommen haben, als sie sich gewünscht hätten“. Was bedeutet, dass die Stützen im Gebäude Schulstraße 24 zwar stehen bleiben und auch ein historischer Kellerabgang sichtbar bleibt, dass aber von Seiten des Denkmalschutzes Zugeständnisse bei der Herausnahme oder der Öffnung von Mauern gemacht wurden. Dafür, so Stephan Göttker, werde die in diesem Bereich verlaufende und bislang eher versteckte Stadtmauer sichtbarer gemacht, indem sie entlang der Schulstraße auf sechs Meter Länge freigelegt werde. Apropos Schulstraße: Dort reicht das Baufenster des Neubaus laut Gabriele Koch geringfügig in den an dieser Stelle relativ breiten Gehwegbereich hinein, was zulasten von zwei Anwohnerparkplätzen, aber nicht zulasten der Straßenbreite gehe. Und die überbaute Gehwegfläche bleibe im Rahmen eines Gestattungsvertrags für alle zukünftigen Fälle im Besitz der Stadt.

Alle in dieser Ecke sehen den „Gewinn und die Nachhaltigkeit“

„Dass wir am Anfang unsere Nachbarn nicht ausreichend abgeholt haben“, räumt Stephan Göttker freimütig ein – bezogen vor allem, aber nicht nur, aufs Kaufhaus Bantel. Da seien Ängste entstanden, die mittlerweile ausgeräumt seien. Und nicht nur das: „Alle sehen den Gewinn und die Nachhaltigkeit, dessen, was da entsteht“, sagt der private Investor. Das aber hat Zeit gebraucht. Nachdem schon „Klimmzüge erforderlich“ waren, um die angestrebten 2000 Quadratmeter Fläche ohne weitere Baulinienüberschreitungen zu halten, ging es zuletzt noch um die Frage, ob und wie die Anlieferung zur Firma Bantel im Bereich der Ecke Wall-/Schulstraße gewährleistet bleibt. Auch dieses Problem ist gelöst, wie zuletzt ein Fahrversuch gezeigt hat. Und jetzt, betont Stephan Göttker, seien sich alle in dieser „feinen“ Schorndorfer Ecke einig: „Wenn’s der Ecke gutgeht, geht es uns allen gut – und umgekehrt.“ Was auch bedeutet, dass es weder für das Investorenehepaar Göttker noch für H&M ein Problem ist, wenn auch die Firma Bantel an Erweiterung denkt: „Uns freut das, das ist das Beste, was uns passieren kann“, sagt Christine Göttker. Und auch Gabriele Koch begrüßt solche Entwicklungen angesichts dessen, dass die Stadt immer noch einen erheblichen Kaufkraftabfluss hat.

Dass das Projekt in der Schulstraße nachhaltig ist, macht Stephan Göttker daran fest, dass der Platz der richtige ist, dass der künftige Mieter in die Umgebung passt („Er zieht Kundschaft an und nicht ab“) und dass das Gebäude auch von der Optik her passt. „Wir bauen keinen nackten Betonklotz, der nur Geld bringt, sondern etwas, das städtebaulich passt“, sagt der Investor, der als Privatmann weder etwas über die Summe, die an dieser Stelle investiert wird („nicht wenig“) noch über die Miete und über die genaue Vertragslaufzeit mit H&M sagen will. „Uns war wichtig: Lieber langfristig und etwas weniger als kurzfristig und etwas mehr“, sagt Stephan Göttker grundsätzlich und versichert: „Beide, der Investor und H&M, sind vom Standort Schorndorf überzeugt.“ Und entsprechend langfristig sei ihre Beziehung angelegt.

Was nicht zuletzt auch Oberbürgermeister Klopfer freut, der unter Berufung auf einen anderen Investor weiß, was heute bei einem solchen Projekt vor allem zählt: „Lage, Lage, Lage.“ Und die sieht er in diesem Bereich, wo das Arnold funktioniert, wo Bantel schon heute ein absoluter Frequenzbringer ist, wo in unmittelbarer Nähe die Postarkaden entstehen und das Schock-Areal entwickelt werden kann und wo auch im Bereich des Bahnhofs, des unteren Marktplatzes und in der Schulstraße selber noch einiges passieren soll, ideal gegeben.