Schorndorf Die Igel-Vierlinge von Haubersbronn

Schorndorf-Haubersbronn.

Dr. Jürgen Mantel hat sich daran gewöhnt, dass jedes Jahr im Herbst ein Igel über die Treppe auf die Terrasse seines Hauses hochkommt und der Katze ungeniert das Katzenfutter wegfrisst. In diesem Jahr hat er den Anblick von Igelschnauzen, die in das Schälchen mit dem Katzenfutter eintauchen, erstmals gleich mehrfach. Eine Igelmama hat nämlich in einem von Mantels Nachbarin Ingrid Weber aufgestellten Igelhaus Vierlinge zur Welt gebracht. Diese sind mit ihrer Mama in einen großen Laubhaufen auf dem Mantelschen Grundstück umgezogen. Und seither scharen sie sich, aus einiger Entfernung von der Igelmutter beäugt, regelmäßig um den Napf mit Katzenfutter und vespern sich so viel Igelspeck an, dass sie anschließend gut über den Winter kommen. Und die Katze? „Die sieht zu und zieht den Schwanz ein“, sagt Jürgen Mantel, der sich jeden Tag an diesem außergewöhnlichen Anblick erfreut.